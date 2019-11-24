İşte Utaş Uşakspor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Utaş Uşakspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı TARIK GÜLDAL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Uşak 1 Eylül
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Mehmet Tuğrul Başkan, Levent Aktuğ, Erdi Zengin
Teknik Direktör:
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Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Yusuf Akyel, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TARIK GÜLDAL, MUSA MURAT EMRE, MERT BULUT, METEHAN ALPAT
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