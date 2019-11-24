Bodrum Bel. Bodrumspor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Bodrum Bel. Bodrumspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Bodrum İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN OKUR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bodrum İlçe Stadı
Bodrum Bel. Bodrumspor: Erkan Değişmez, Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Ozan Sol, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Emrecan Yıldızhan, Celal Dumanlı, Fatih Gülmez
Teknik Direktör:
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Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal, Aydın Yılmaz, Bekir İrtegün, Ferit Erişçi, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: VOLKAN OKUR, ONUR İÇYER, AHMET DEVECİ, ALİ YILMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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