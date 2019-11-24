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Bodrum Bel. Bodrumspor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...
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BODRUM BEL. BODRUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bodrum Bel. Bodrumspor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Bodrum Bel. Bodrumspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bodrum Bel. Bodrumspor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Bodrum Bel. Bodrumspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Bodrum İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN OKUR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bodrum İlçe Stadı

Bodrum Bel. Bodrumspor: Erkan Değişmez, Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Ozan Sol, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Emrecan Yıldızhan, Celal Dumanlı, Fatih Gülmez

Teknik Direktör:

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Berk İsmail Ünsal, Aydın Yılmaz, Bekir İrtegün, Ferit Erişçi, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN OKUR, ONUR İÇYER, AHMET DEVECİ, ALİ YILMAZ

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