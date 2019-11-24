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E.Velimeşespor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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E.VELİMEŞESPOR - NİĞDE ANADOLU FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

E.Velimeşespor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında E.Velimeşespor ile Niğde Anadolu FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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E.Velimeşespor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak E.Velimeşespor - Niğde Anadolu FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Ergene Velimeşe Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN ÖNSAL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ergene Velimeşe Stadyumu

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek, Mert Er Estik, Mustafa Öztürk, Savaş Tağa, S.Alper Bayülken, Sinan Uzun, Eser Akbaş, Serkan Yıldız, M.Raşit Yöndem

Teknik Direktör:

Niğde Anadolu FK: Enis Durak, Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Atalay Gürel, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş, Berkin Taşkın, Muhammet Taha Tepe, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişci

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ÖNSAL, ONUR TANRIVERDİ, MEHMET AKINCIK, OKAN KAYATAŞ

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