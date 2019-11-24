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Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BAK SK - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Bak SK ile Sancaktepe Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUHAMMETALİ METOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bak SK: Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Muhammed Burak Çelik, Necati Yılmaz, Kerem Şeras, Ömer Bozan, Bünyamin Mustafa Bingöl, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz

Teknik Direktör:

Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Alaattin Hamza Ok, Can Erdem, Halil İbrahim Tuna, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Ogün Bayrak, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, Selim Kayacı, İrfan Akgün

Teknik Direktör:

Hakem: MUHAMMETALİ METOĞLU, SEDAT YAVANOĞLU, YAKUP BULUT, ERDEM MERTOĞLU

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