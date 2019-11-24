Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUHAMMETALİ METOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bak SK: Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Muhammed Burak Çelik, Necati Yılmaz, Kerem Şeras, Ömer Bozan, Bünyamin Mustafa Bingöl, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz
Teknik Direktör:
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Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Alaattin Hamza Ok, Can Erdem, Halil İbrahim Tuna, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Ogün Bayrak, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, Selim Kayacı, İrfan Akgün
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUHAMMETALİ METOĞLU, SEDAT YAVANOĞLU, YAKUP BULUT, ERDEM MERTOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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