Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı BAYRAM BAŞKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tarsus İlçe
Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Samet Eker, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Barış Türkmen, Yakup Yiğit, Sefa Durmuş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Selimcan Temel, Ömer Faruk Çalışkan, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Abdullah Balıkuv
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BAYRAM BAŞKAN, DEYBET GÖK, İLKER AYTEN, ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.