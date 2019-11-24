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Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TARSUS İDMAN YURDU - İNEGÖLSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı BAYRAM BAŞKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tarsus İlçe

Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Samet Eker, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Barış Türkmen, Yakup Yiğit, Sefa Durmuş

Teknik Direktör:

İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Selimcan Temel, Ömer Faruk Çalışkan, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Abdullah Balıkuv

Teknik Direktör:

Hakem: BAYRAM BAŞKAN, DEYBET GÖK, İLKER AYTEN, ÖMER FARUK GÜLTEKİN

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