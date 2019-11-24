﻿
Samsunspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUNSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Samsunspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

96 Okunma

Samsunspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Samsunspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MUSTAFA HAKAN BELDER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Atabey Çiçek, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse

Teknik Direktör:

Şanlıurfaspor: Yusuf Güzel, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Alperen Güner, Eyyüp Rızvanoğlu, Ali Eren Demirkol, Mehmet Fatih Bayat, Muhammed Talha Küçük, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA HAKAN BELDER, BORAN TURHAN, OSMAN BARUK, EMRE KAAN ÇALIŞKAN

﻿

İşte Şanlıurfaspor - Sarıyer maçında ilk 11'ler
Hekimoğlu Trabzon SK - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Samsunspor - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Şanlıurfaspor - Yeni Çorumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Zonguldak Kömürspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
İşte Hekimoğlu Trabzon SK - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿