Samsunspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Samsunspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MUSTAFA HAKAN BELDER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Atabey Çiçek, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse
Teknik Direktör:
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Şanlıurfaspor: Yusuf Güzel, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Alperen Güner, Eyyüp Rızvanoğlu, Ali Eren Demirkol, Mehmet Fatih Bayat, Muhammed Talha Küçük, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Teknik Direktör:
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Hakem: MUSTAFA HAKAN BELDER, BORAN TURHAN, OSMAN BARUK, EMRE KAAN ÇALIŞKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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