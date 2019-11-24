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Afjet Afyonspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...
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AFJET AFYONSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Afjet Afyonspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Afjet Afyonspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ADEM SARITAŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Zafer Stadı

Afjet Afyonspor : Emre Tosun, Mehmet Tosun, Enes Ata, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Bayram Çetin, Mustafa Gürbüz, Ramazan Kuzu, Aykut Çift, Kaan Baysal

Teknik Direktör:

Kırklarelispor: Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, Malik Karaahmet, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu

Teknik Direktör:

Hakem: ADEM SARITAŞ, VURAL GÜL, İSMAİL TAYGUN TASALI, ÖZER ÖZDEN

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