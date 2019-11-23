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Cebrail'den maç sonu açıklamalar
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CEBRAİL'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Cebrail'den maç sonu açıklamalar

Ankaragücü futbolcusu Cebrail Karayel, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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 Karayel yaptığı açıklamada "Gayet iyi hazırlandık. Maça da iyi başladığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar yakalayan taraf bizdik. Fakat şanssız bir gol yedik.  Ardından kırmızı kart gardımızı düşürdü. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Amacımız, devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp devre arasından sonra takviyelerle ligde kalmak.  Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın ilk anından son anına kadar desteklediler. Şanssız bir dönemden geçiyoruz. Ama takım arkadaşlarımız, hocamız ve ben bu gidişe dur diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 Karayel ayrıca Faty'nin gördüğü kırmızı kartla ilgili  "O an itiraz ediyoruz. Kırmızı kart değildi diyoruz; ama hocanın kararı doğru bir karardı. Faty'nin sarı kartı varken dikkat etmesi lazımdı. Trabzonspor iyi bir takım. Onların karşısında 10 kişi olmak istemezdik." dedi.
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