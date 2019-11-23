Ante'nin yokluğu gole sebep oldu

Trabzonspor maçında Ankaragücü'nün nasıl bir performans göstereceğinin analizinin yapıldığı Güçlü Yorum'da Ante Kulusic'in maçta oynamama ihtimalinde yerine kimin oynayacağı üzerine tahminler yürütülmüştü. Kulusic'in yerine Alihan Kubalas ve Yalçın Ayhan'ın oynayabileceğinden bahsedilen programda Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Yalçın'ın yaşı gereği geriye dönüşlerinde reflekslerinin kuvvetli olmadığına ve Kulusic'in Trabzonspor maçında oynamamasının büyük bir handikap olduğuna dikkat çekmişti.
Trabzonspor maçına Güçlü Yorum'da konuşulduğu gibi Kulusic katılamadı ve onun yerine Yalçın Ayhan oynadı. Ayhan'ın hatası gole sebep oldu.
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