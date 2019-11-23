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Ante'nin yokluğu gole sebep oldu
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ANTE'NİN YOKLUĞU GOLE SEBEP OLDU

Trabzonspor maçında Ante Kulusic'in olmamasının nelere sebep olacağına Güçlü Yorum'da değinilmişti.

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 Trabzonspor maçında Ankaragücü'nün nasıl bir performans göstereceğinin analizinin yapıldığı Güçlü Yorum'da Ante Kulusic'in maçta oynamama ihtimalinde yerine kimin oynayacağı üzerine tahminler yürütülmüştü. Kulusic'in yerine Alihan Kubalas ve Yalçın Ayhan'ın oynayabileceğinden bahsedilen programda Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Yalçın'ın yaşı gereği  geriye dönüşlerinde reflekslerinin kuvvetli olmadığına ve Kulusic'in Trabzonspor maçında oynamamasının büyük bir handikap olduğuna dikkat çekmişti.

 Trabzonspor maçına Güçlü Yorum'da konuşulduğu gibi Kulusic katılamadı ve onun yerine Yalçın Ayhan oynadı. Ayhan'ın hatası gole sebep oldu. 
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