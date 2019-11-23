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Maç sonu teknik adamlardan açıklamalar
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MAÇ SONU TEKNİK ADAMLARDAN AÇIKLAMALAR

MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Trabzonspor'a Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 mağlup oldu. Maç sonu Mustafa Kaplan ve Ünal Karaman basın açıklaması yaptı.

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Aydın'ın sakatlığı ve Faty'nin atılması planlarımızı bozdu 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonu açıklamasında, "Bu kadar güzel taraftarı üzdüğümüz için üzgünüm. Maça iyi başladık ama hiç olmayacak bir gol yedik. Sonra Aydın'ın sakatlığı ve Faty'nin oyundan atılmasıyla oyun dengemiz bozuldu. İkinci yarıda peşpeşe yediğimiz goller planlarımızı bozdu, oyundan koptuk. Kulusic'in olmayışı da savunma dengelerimizi bozdu.  Elimizdeki oyuncuları iyi kullanmaya çalışacağız, İlhan'ın 4 sarı kartı ve Aydın'ın sakatlığı var. Ante aramıza katılabilir. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı. 

Güçlü bir camiaya karşı oynadık 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olmak üzere herkesin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Karakterli oyuncu grubum inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Camiamız adına oyuncularımı tebrik ediyorum. Ben futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım, kısa bir dönemde hocalık yapmıştım. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu. 

 
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