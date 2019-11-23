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Ankaragücü Trabzonspor'a teslim oldu
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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR'A TESLİM OLDU

Ankaragücü Trabzonspor'a teslim oldu

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a evinde 0-3 mağlup olarak kötü gidişata devam etti.

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Konuk ekip golcü futbolcusu Sörloth ile 6. dakikada golü buldu ve Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Başkent ekibinde Faty 45+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor 49. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 56. dakikada Nwakaeme attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Ankaragücü ise haftayı puansız kapattı ve 9 puanda kaldı.  
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