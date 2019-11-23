Türk Telekom 81 - 91 Teksüt Bandırma FK

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Ankara temsilcisi Türk Telekom SK, Ankara Spor Salonu'ndaa sezonun ağır toplarından Teksüt Bandırma BK'yı ağırladı. Teksüt Bandırma BK, karşılaşmaya 6 galibiyet ve 15 puanla geldi. Türk Telekom SK, ilk periyodu 17 -19 skorla az sayı farkla geride bitirmesine rağmen ilk yarıyı 43 - 47 önde bitirdi. İkinci yarının ilk periyodunda mücadeleyi elden bırakmayan Türk Telekom SK, hücumun ardından savunmaya geçti. Maç sonuna kadar kıyasıya mücadele devam etti. 3'üncü periyot sonlanırken 59 -59 sayıyla beraberlik sağlandı. Son periyotta mücadeleyi sürdüren Türk Telekom SK, rakip takım üzerinde hakimiyeti sağlayamadı. Son dakikalarda Teksüt Bandırma BK öne geçti ve karşılaşmanın mağlubu 81 - 91 skorla Türk Telekom SK oldu.