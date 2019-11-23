İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Dıagne, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
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Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajıc, Braga Rebocho, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, TURGUT DOMAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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