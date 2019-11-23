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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Dıagne, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajıc, Braga Rebocho, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, TURGUT DOMAN

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