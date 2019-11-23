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İşte Bursaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 12. haftasında Bursaspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Bursaspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 12. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Musa Araz, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, SELAHATTİN ALTAY, MURAT ŞENER, ALİM KANDEMİR

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