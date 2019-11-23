İşte Bursaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Bursaspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 12. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Musa Araz, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, SELAHATTİN ALTAY, MURAT ŞENER, ALİM KANDEMİR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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