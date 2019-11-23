İşte MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Yalçın Ayhan, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll
Teknik Direktör:
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Trabzonspor: Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, DİRENÇ TONUSLUOĞLU
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