Eskişehirspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 12. haftasında Eskişehirspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CANER AK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih Ağa, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
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BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CANER AK, FURKAN ÜRÜN, EMRAH ÜNAL, OĞUZHAN AKSU
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