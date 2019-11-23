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Eskişehirspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
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ESKİŞEHİRSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Eskişehirspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Eskişehirspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CANER AK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih Ağa, Cemali Sertel

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör:

Hakem: CANER AK, FURKAN ÜRÜN, EMRAH ÜNAL, OĞUZHAN AKSU

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