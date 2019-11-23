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Merkez Ankara Ankaragücü'ne sponsor oldu
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MERKEZ ANKARA ANKARAGÜCÜ'NE SPONSOR OLDU

Merkez Ankara Ankaragücü'ne sponsor oldu

Ankara’nın yeni buluşma noktası Merkez Ankara, Türk futbolunun ve Ankara’nın köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne sponsor oluyor. 

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Ankaragücü Pasifik İnşaat ile sponsorluk sözleşmesi imzalayacak

Ankaragücü ile Merkez Ankara arasındaki sponsorluk anlaşması Başkan Fatih Mert ile Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirecek. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Fatih Mert ve Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek sponsorluk anlaşması imza töreni 25 Kasım Pazartesi günü...

 
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