Merkez Ankara Ankaragücü'ne sponsor oldu

Ankaragücü Pasifik İnşaat ile sponsorluk sözleşmesi imzalayacak
Ankaragücü ile Merkez Ankara arasındaki sponsorluk anlaşması Başkan Fatih Mert ile Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirecek. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Fatih Mert ve Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek sponsorluk anlaşması imza töreni 25 Kasım Pazartesi günü...
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