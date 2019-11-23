MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçı nasıl geçecek?

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a karşı nasıl oynayacak? konusunun değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala'da, "Ali Şansalan gibi bir hakemin VAR hakemi olması esef verici. Ankara takımlarına karşı sert bir hakem. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da Avrupa'daki gibi bir maç yönetmesi lazım. Ankaragücü için ilk yapılması gereken şey gol yememek ve Nwakaeme'yi durdurmak. Burada Aydın'a büyük iş düşüyor. Aydın ofansta ne kadar etkili olursa Trabzonspor'un kanatları o kadar etkisiz kalır. Trabzonspor, deplasmanda çok agresif bir takım ve 3 sarı kart ortalamasıyla oynuyor. Cebrail, Kulusic ve Canteros'un durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü Mayıs 2010'dan bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor ama Trabzonspor da sezon başında ki havasında değil. Sosa kilit futbolcu, ve 10 numaraya kaydırıldıktan sonra kilit pas grafiğinde ön sıralarda yer alıyor. Novak ve Abdülkadir Ömür'ün oynamayacak olması bir avantaj Ankaragücü adına. Trabzonspor merkezden gelen bir takım. Kanatları etkin kullanamıyorlar, isabetli ortaları az sayıda. Novak yerine Kamil Ahmet oynayacak büyük ihitmalle. Hava toplarında 17'inci sırada bulunan bir takım Trabzonspor. İstatistiklerde çoğunda Trabzonspor üstün, Ankaragücü ise ortalarda üstün. Hava toplarına hakim olması da başkent takımı adına önemli bir avantaj. Başakşehir maçında isabetli orta açamayan bir Trabzonspor vardı, Ankaragücü adına bu maç örnek teşkil etmeli ve Mustafa Kaplan ile de ilk maçına çıkacaklar. Trabzonspor son 16 deplasman maçında da gol kaydetti, Ankaragücü de defans bloğuna güveniyor" açıklamaları yapıldı.