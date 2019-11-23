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Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Yukatel Denizlispor: Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Marko Scepovıc, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Tıemoko Ismael Dıomande, Zafer Görgen, Darıo Melnjak, Yan Medeıros Sasse

Teknik Direktör:

Hakem: HALİL UMUT MELER, İLKER TAKPAK, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, BURAK PAKKAN

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