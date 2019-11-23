Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Yukatel Denizlispor: Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Marko Scepovıc, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Tıemoko Ismael Dıomande, Zafer Görgen, Darıo Melnjak, Yan Medeıros Sasse
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİL UMUT MELER, İLKER TAKPAK, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, BURAK PAKKAN
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