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Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
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FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vefa

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Turgut Doğan Şahin, Koray Altınay, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Barış Özbek, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, ORKUN AKTAŞ, MURAT ALTAN, İLKER YASİN AVCI

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