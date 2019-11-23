Modafenspor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Modafenspor - Nazilli Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞAHİN BERKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Onur Demir, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı, Mert Yamak
Teknik Direktör:
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Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Zafer Özden, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Mert Çapar, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞAHİN BERKER, ZAFER GAYRETLİ, VOLKAN KAAN TOPAL, ESAD SADIK DEMİRTAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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