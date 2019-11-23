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Modafenspor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MODAFENSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Modafenspor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Modafenspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Modafenspor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Modafenspor - Nazilli Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞAHİN BERKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Onur Demir, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı, Mert Yamak

Teknik Direktör:

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Zafer Özden, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Mert Çapar, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal

Teknik Direktör:

Hakem: ŞAHİN BERKER, ZAFER GAYRETLİ, VOLKAN KAAN TOPAL, ESAD SADIK DEMİRTAŞ

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