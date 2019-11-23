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İşte Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANKARA DEMİRSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Ankara Demirspor ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Tcdd Ankara Demirspor Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA AYDIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tcdd Ankara Demirspor

Ankara Demirspor: Çağrı Bülbül, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Hakan Turan, Ayberk Altan, Ahmet Devret, Celal Çırpanlı, Emre Selen, Burak Öksüz, Kerem Hakan Vapurluoğlu, M.Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA AYDIN, ABDULLAH UĞUR SARI, ABDÜLHAMİT SÖYLER, TUNÇ ÖZDEMİR

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