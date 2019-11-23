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Etimesgut Bld. - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ETİMESGUT BLD. - BİREVİM ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Etimesgut Bld. - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Etimesgut Bld. ile Birevim Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Etimesgut Bld. - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Etimesgut Bld. - Birevim Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KARGIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Etimesgut Bld.: Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Hasan Ahmet Sari, Burak Çolak, Erçin Ilgaz, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Ömer Esenkaya, Lokman Erdoğan, Onur Gürler, Yusuf Yıldırım

Teknik Direktör:

Birevim Elazığspor: Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız, Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, İzzet Topatar, Ahmet Doğan

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KARGIN, UĞUR ÖNAY, TOLGA ÖZCAN, FERİDUN DALDAŞ

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