İşte Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ÜLKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Volkan Kesim, Ömer Akbel
Teknik Direktör:
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Kastamonuspor 1966: Özgür İleri, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Birkan Öksüz, Hakkı Can Aksu, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HAKAN ÜLKER, ERSİN ERBAY, GÜNER MUMCU TAŞTAN, TAYFUN SARI
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