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İşte Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında ilk 11'ler
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İŞTE EYÜPSPOR - KASTAMONUSPOR 1966 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Eyüpspor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ÜLKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Volkan Kesim, Ömer Akbel

Teknik Direktör:

Kastamonuspor 1966: Özgür İleri, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Birkan Öksüz, Hakkı Can Aksu, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN ÜLKER, ERSİN ERBAY, GÜNER MUMCU TAŞTAN, TAYFUN SARI

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