Pendikspor - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Pendikspor ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SAİT TUZCU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Pendik Stadı
Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Fatih Cerlek, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Ozan Papaker, Bekir Karadeniz, Mahmut Caner Alioğlu
Teknik Direktör:
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Zonguldak Kömürspor: Cenk Doğan, İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk, Muammer Sarıkaya, Hakan Çevik, Muhammet Sait Özvardar, Metin Yüksel, Ramazan Işık, Görkem Güven, Sinan Ören, Emre Can Coşkun
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SAİT TUZCU, TURHAN AKBAŞ, TUNCAY ERCAN, AHMET BALKAN
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