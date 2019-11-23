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Pendikspor - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...
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PENDİKSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pendikspor - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Pendikspor ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pendikspor - Zonguldak Kömürspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Pendikspor ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SAİT TUZCU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Pendik Stadı

Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Fatih Cerlek, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Ozan Papaker, Bekir Karadeniz, Mahmut Caner Alioğlu

Teknik Direktör:

Zonguldak Kömürspor: Cenk Doğan, İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk, Muammer Sarıkaya, Hakan Çevik, Muhammet Sait Özvardar, Metin Yüksel, Ramazan Işık, Görkem Güven, Sinan Ören, Emre Can Coşkun

Teknik Direktör:

Hakem: SAİT TUZCU, TURHAN AKBAŞ, TUNCAY ERCAN, AHMET BALKAN

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