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Sarıyer - Yeni Çorumspor maç kadroları belli oldu...
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SARIYER - YENİ ÇORUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sarıyer - Yeni Çorumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Sarıyer ile Yeni Çorumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sarıyer - Yeni Çorumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Sarıyer ile Yeni Çorumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDEM TEMEL yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Yaser Yıldız, Murat Gürbüzerol, Alim Harlak, Özgür Çelik, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör:

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Murat Cömert, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Çağatay, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel, Berat Ali Genç, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş, Muhammed Rıdvan Özdemir

Teknik Direktör:

Hakem: ERDEM TEMEL, HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ, MURAT TUĞBERK CURBAY, AYBERK DEMİRBAŞ

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