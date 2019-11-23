Sarıyer - Yeni Çorumspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Sarıyer ile Yeni Çorumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDEM TEMEL yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Yaser Yıldız, Murat Gürbüzerol, Alim Harlak, Özgür Çelik, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör:
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Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Murat Cömert, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Çağatay, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel, Berat Ali Genç, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş, Muhammed Rıdvan Özdemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERDEM TEMEL, HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ, MURAT TUĞBERK CURBAY, AYBERK DEMİRBAŞ
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