Fethiyespor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Fethiyespor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERKAN ERYILMAZ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Sabri Turgut, Erdi Bakırcı, Anıl Gir, Halil İbrahim Cenik, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Enes Dada, Cemal Şener, Aykut Sarıdoğan, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Erbaaspor: Barış Sinan Üstün, Murat Torun, Osman Doğru, Mehmet Tatlı, Hasan Türk, Taylan Arman, Berat Boz, Mehmet Demirözü, Rıdvan Gökçe, Mehmet Tolunay Gül, Hüseyin Fıstıkcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN ERYILMAZ, BARIŞ ÇARDAKLI, ANIL KÜÇÜKKARACA, YAŞAR DEMİR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.