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Fethiyespor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...
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FETHİYESPOR - ERBAASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fethiyespor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Fethiyespor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fethiyespor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Fethiyespor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERKAN ERYILMAZ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Sabri Turgut, Erdi Bakırcı, Anıl Gir, Halil İbrahim Cenik, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Enes Dada, Cemal Şener, Aykut Sarıdoğan, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör:

Erbaaspor: Barış Sinan Üstün, Murat Torun, Osman Doğru, Mehmet Tatlı, Hasan Türk, Taylan Arman, Berat Boz, Mehmet Demirözü, Rıdvan Gökçe, Mehmet Tolunay Gül, Hüseyin Fıstıkcı

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ERYILMAZ, BARIŞ ÇARDAKLI, ANIL KÜÇÜKKARACA, YAŞAR DEMİR

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