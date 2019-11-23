Turgutluspor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Turgutluspor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 14. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERDAR AKKOÇOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı
Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Samet Günhan, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Ferhat Katipoğlu, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kozan Bel.SK: Selçuk Öztürk, Fatih Gültekin, Emre Can Dönmez, Rıza Şen, Onur Güney, Kadir Mert Örentepe, Oğuzhan Malcı, Bekir Can Kara, Tahir Kurtuluş, İlhan Aslanoğlu, Onur Bulut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, MUSTAFA TOSUN, HAKAN ERKAN, SALİH AYTAÇ
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