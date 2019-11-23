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Turgutluspor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TURGUTLUSPOR - KOZAN BEL.SK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Turgutluspor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında Turgutluspor ile Kozan Bel.SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Turgutluspor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Turgutluspor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 14. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERDAR AKKOÇOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Samet Günhan, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Ferhat Katipoğlu, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin

Teknik Direktör:

Kozan Bel.SK: Selçuk Öztürk, Fatih Gültekin, Emre Can Dönmez, Rıza Şen, Onur Güney, Kadir Mert Örentepe, Oğuzhan Malcı, Bekir Can Kara, Tahir Kurtuluş, İlhan Aslanoğlu, Onur Bulut

Teknik Direktör:

Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, MUSTAFA TOSUN, HAKAN ERKAN, SALİH AYTAÇ

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