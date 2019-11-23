﻿
Ali Öcal'ın ağabeyi vefat etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALİ ÖCAL'IN AĞABEYİ VEFAT ETTİ

Ali Öcal'ın ağabeyi vefat etti

Değerli Gazeteci Ali Öcal'ın ağabeyi Uğur Öcal vefat etti.

300 Okunma

 Ankara spor basınının önemli gazetecilerinden Ali Öcal'ın ağabeyi Uğur Öcal'ın vefat haberini üzülerek bildiriyor ve kendisine rahmet, ailesine sabır diliyoruz. 

 Yarın 11.00'da Yenimahalle Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından ikindiye müteakiben Çamlıdere Camisi'nden cenaze kaldırılacaktır.

  

ETİKETLER
Bu hafta Ankara'da spor karşılaşmaları
Okul sporlarının başkenti Ankara olmalıdır
Tita futbolu noktaladı
Ankaragücü camiası akşam yemeğinde buluştu
Murat Cavcav Camiaya seslendi
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿