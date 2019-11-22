Bu hafta Ankara'da spor karşılaşmaları

Bu hafta Ankara takımları neler yapıyor?
Bu hafta Ankara'da yapılacak voleyboldan basketbola, hentboldan futbola spor aktivitelerini sizler için derledik. Her hafta güncellenmiş genel fikstüre internet sitemizde haberlerimizi okurken sağ üst köşede gördüğünüz "Ankara'nın Haftalık Spor Programı" sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bu cumartesi 17:30'da TFF Süper Lig 12'inci hafta maçında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. TFF 2. Lig kırmızı grubunda Ankara temsilcilerinden Ankara Demirspor, 13:30'da kendi stadında Kırşehir Belediyespor'u, Etimesgut Belediyespor ise Birevim Elazığspor'u misafir edecek. Ayrıca Cumartesi günü 15:00'da Herbalife Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ankara takımlarından OGM Ormanspor 15:00'da M.Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Bellona Kayseri Baskebol takımıyla karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom SK da 17:30'da Ankara Spor Salonu'nda Teksüt Bandırma BK ile mücadele edecek.
Pazar günü ise TFF 1. Lig'de şehrimizi temsil eden Osmanlıspor, 16:30'da kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. TFF 2. Lig takımı Bak Spor da Ostim Stadyumu'nda Sancaktepe FK ile oynayacak.
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