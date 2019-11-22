Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:30'da başlayacak Galatasaray - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Galatasaray: Emre Taşdemir, Ahmet Yılmaz Çalık, Adem Büyük, Ryan Guno Babel, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Okan Kocuk, Nascımento , Sofıane Feghoulı, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
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M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Okechukwu Godson Azubuıke, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, ERDİNÇ SEZERTAM, ASIM YUSUF ÖZ, BURAK ŞEKER
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