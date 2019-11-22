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Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GALATASARAY - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Galatasaray ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak Galatasaray - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray: Emre Taşdemir, Ahmet Yılmaz Çalık, Adem Büyük, Ryan Guno Babel, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Okan Kocuk, Nascımento , Sofıane Feghoulı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Okechukwu Godson Azubuıke, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör:

Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, ERDİNÇ SEZERTAM, ASIM YUSUF ÖZ, BURAK ŞEKER

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