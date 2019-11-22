﻿
Okul sporlarının başkenti Ankara olmalıdır
﻿
Site İçi Arama
﻿

OKUL SPORLARININ BAŞKENTİ ANKARA OLMALIDIR

Klasspor Tv'de yayınlanan Spor Ankara programının konuğu Eski İl Milli Eğitim Müdürü Murat Bey Balta idi.

264 Okunma

Eski İl Milli Eğitim Müdürü Murat Bey Balta, okul sporlarının çoğalması gerekliliğinden bahsederek, "Okul sporları çocukları ve gençleri spora teşvik amacından çok önemli. Okul sporları bakımından da Ankara başkent olmalıdır. Eğitimin başkenti Ankara olduğu için ve bakanlıklar Ankara'da yer aldığı için bu şarttır. Toplumda kendi branşında kabul görmüş kişilerle çalışılmalıdır. Üniversitede spor bölümleriyle çalışmalar yapacağız. Beypazarı'nda Atletizm testleri yaptık, orada ki çocuklara eğitimler verdik. 8500 lisanslı sporcudan 45000'e yükselen bir sporcu sayımız var bizim dönemimizde" ifadelerini  kullandı. 

ETİKETLER
Ali Öcal'ın ağabeyi vefat etti
Bu hafta Ankara'da spor karşılaşmaları
Tita futbolu noktaladı
Ankaragücü camiası akşam yemeğinde buluştu
Murat Cavcav Camiaya seslendi
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿