Okul sporlarının başkenti Ankara olmalıdır

Eski İl Milli Eğitim Müdürü Murat Bey Balta, okul sporlarının çoğalması gerekliliğinden bahsederek, "Okul sporları çocukları ve gençleri spora teşvik amacından çok önemli. Okul sporları bakımından da Ankara başkent olmalıdır. Eğitimin başkenti Ankara olduğu için ve bakanlıklar Ankara'da yer aldığı için bu şarttır. Toplumda kendi branşında kabul görmüş kişilerle çalışılmalıdır. Üniversitede spor bölümleriyle çalışmalar yapacağız. Beypazarı'nda Atletizm testleri yaptık, orada ki çocuklara eğitimler verdik. 8500 lisanslı sporcudan 45000'e yükselen bir sporcu sayımız var bizim dönemimizde" ifadelerini kullandı.
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