Adanaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem KADİR SAĞLAM yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Serhat Tunç, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Crıstıan Tanase, Renan Rodrıgues Da Sılva, Metin Erol, Muhammed Himmet Ertürk, Uğur Akdemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KADİR SAĞLAM, ÖNDER YILMAZ, MEHMET EMİN TUĞRAL, EFE TANRIVERDİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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