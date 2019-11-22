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Adanaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem KADİR SAĞLAM yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Serhat Tunç, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs

Teknik Direktör:

Giresunspor: Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Crıstıan Tanase, Renan Rodrıgues Da Sılva, Metin Erol, Muhammed Himmet Ertürk, Uğur Akdemir

Teknik Direktör:

Hakem: KADİR SAĞLAM, ÖNDER YILMAZ, MEHMET EMİN TUĞRAL, EFE TANRIVERDİ

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