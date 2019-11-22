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Ankaragücü camiası akşam yemeğinde buluştu
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ANKARAGÜCÜ CAMİASI AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU

Ankaragücü camiası akşam yemeğinde buluştu

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü oyuncuları, karşılaşma öncesi teknik ekip ve Yönetim Kurulu Üyeleri le akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü oyuncuları, karşılaşma öncesi teknik ekip ve Yönetim Kurulu Üyeleri le akşam yemeğinde bir araya geldi.

Neşeli bir ortamda gerçekleşen yemekte söz alan Basın Sözcüsü Sayın İsmail Atasoy, “Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı oldukça mutuluyuz. Başkanımız Sayın Fatih Mert bey ve Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Tamer Açar bey, yurt dışında bulundukları için aramızda değiller. Kendilerinin ve aramızda bulunamayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin de selamları var. Göreve geldiğimizden beri takımımızda daha çok pozitif bir enerji görmekteyiz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Kulübümüzün önünde ciddi sorunlar var, bu sorunları çözmek için gecemizi gündüzümüze katmış bulunmaktayız. Bizler için sportif başarı çok önemli. Her konuda rahat nefes almamızı sağlıyor. Sizlerden istediğimiz önümüzdeki Trabzonspor maçında taraftarlarımızın desteği ile 3 puanı hanemize yazdırmak. Biz sizlere yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

 
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