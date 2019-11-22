Murat Cavcav Camiaya seslendi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav yaptığı açıklamada, “Lige ara verildi ama bu dönem bizim için hareketli geçti. Hocamızın takımla çalışabildiği ilk en uzun arayı biz de çeşitli etkinliklerle geçirdik. Mağazamızın açılışında taraftarımızla adeta kucaklaştık. KırmızıKara Mağazamıza taraftarımızın ilgisi oldukça büyüktü. Bu yönde bir istek vardı, biz de karşılık verdik. Şimdi kulübe her gittiğimde görüyorum ki mağazamız boş kalmıyor. Taraftarımıza hem açılışta bizi yalnız bırakmadığı hem de gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Milli maç arasında ayrıca camiamızı yakından tanıyan sanatçılarla bir araya geldik. Hem Erdal Beşikçioğlu hem Nejat İşler kulübümüzü yakından tanıyan isimler. Onları ağırlamak da ziyaret etmek de bizim için büyük zevk. Kendilerine formalarımızı hediye ettik, Gençlerbirliği’ni konuştuk. Zaten bizim üç lafımız varsa ikisi Gençlerbirliği oluyor. Böyle güzel buluşmaları özlemişiz. Ankara’nın değil Türkiye’nin en önemli altyapı güçlerinden biriyiz. Ankara şehri için bu yüzden de çok önemliyiz. Altyapımızın son 10 yılda nüfusu 25 bin olmuş. 25 bin çocuk buradan geçmiş, kimi iyi futbolcu olmuş bu işi meslek edinmiş kimi sadece spor sevgisi, Gençlerbirliği sevgisi edinerek ayrılmış. Nihayetinde Gençlerbirliği 25 bin çocuğun hayatına bir ucundan dokunmuş. Bütün kulüplerimiz bu şekilde altyapıya önem vermeli. Futbolu yönetenler de bu konuda hassasiyeti olan kulüpleri teşvik etmeli. İstanbul’da Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Hamza Hamzaoğlu ile 2 maçta 4 puan aldık. Daha güzel sonuçlar ve skorlar alabileceğimizi de oyunumuzla gösterdik. Takımımız Hamza hocamız ile yeniden özgüven kazandı. Antrenmanlarımızı izlerken futbolcularımızın gözlerinde o ışığı görmek beni başkandan ziyade taraftar olarak çok mutlu etti. Evet bu kulüpte görevlerimiz var, bir unvanımız var ama hepsinden öte ben bu kulübün taraftarıyım. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de tribünde sırtına Gençlerbirliği forması geçirmiş bir çocuğun hisleri neyse onu yaşıyorum. Onlar kadar üzülüyor, onlar kadar seviniyorum. O yüzden bu güzel başlangıç beni de mutlu etti ve daha iyi olacağımıza da inancım var. Yeter ki camia olarak tek gündemimi, tek derdimiz Gençlerbirliği olsun…” ifadelerini kullandı.