Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de mücadele eden tüm Ankara takımlarının oynayacağı maçların Mert Dokuzoğlu, Gökalp Metin ve Engin Atanaz tarafından masaya yatırıldığı ve takımlarımızın genel durumlarının değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala, bu akşam 20:00'da Kaçırmayın...

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