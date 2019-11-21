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Sadaev'den haber var!
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SADAEV'DEN HABER VAR!

Sadaev'den haber var!

MKE Ankaragücü'nde Milli takım arasında ülkesine dönen ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Sadaev'den açıklama geldi.

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Ankaragücü'nün milli takım kampına gidiyorum diyerek kayıplara karışan futbolcusu Zaur Sadaev, Instagram hesabından açıklama yaptı. "Artık Ankaragücü için oynamayacağıma karar verdim. Beklemesinler, geri dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı. 

 

 
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