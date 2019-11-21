Çankaya FK Play-Off'a inanıyor

Ceza sahası içinde üretemediğimiz maçlar oldu

Çankaya FK Teknik Direktörü Metin Meral, "Klasspor'a teşekkür ediyoruz normalde. Sezona hedefi olan bir takım olarak başladık zaman zaman şanssızlıklar yaşadık. Oyunu doğru oynuyoruz, ama ceza sahası içinde üretemediğimiz maçlar oluyor. 2-3 maçlık bir seri yakalamalıyız. Bu hafta 10 beraberliği olan Yeni Orduspor'a karşı oynayacağız. Takım savunmasını iyi yapan bir rakip" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftayı telafi etmek istiyoruz

Çankaya FK'nın önemli golcülerinden Cemre Atmaca, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yeni bir takımız. Hedeflerimiz var. Bulunduğumuz konum dolayısıyla play-off hedefliyoruz. Bu hafta ki rakibimiz de zor yenilen bir takım. Geçen haftayı telafi etmek istiyoruz" dedi.

Ordu'da galibiyet hedefliyoruz

Genç sağ bek Salih Sarıkaya ise, "Artvin maçında gol attım. Güzel de bir galibiyet almıştık. Geçen hafta da şanssız yenilgi aldık. Sıralama olarak daha yukarılarda görmek istiyoruz kendimizi, geçen hafta yol kazası oldu diyebiliriz. Ordu'ya gideceğiz, sürekli berabere kalan bir takım. Tempolarına ayak uydurup, galibiyet almak istiyoruz. Sonra da Serikspor ile oynayacağız. Kalan 4 maçta da galibiyet hedefliyoruz. Üst lige yükselmek istiyoruz" dedi.

Ostim stadyumu futbola elverişli değil

Genç santrafor Talha Reşat Bulut ise, "Trabzonspor altyapısında oynadım ve A takıma yükseldim. Play-off potasına yükseldik. Önümüzde ki 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Bende süre alıp, takımıma katkı vermek istiyorum. Kış mevsimi geldikçe Ostim stadı futbola elverişli olmuyor, zemin bozuk" açıklaması yaptı.

Tesis sıkıntılarımız var

Çankaya FK Altyapıdan Sorumlu Başkan yardımcısı Mesut Ataseven ise, "Sezon başında iyi bir yönetim, iyi bir futbolcu grubu kuruldu. Ciddi anlamda tesis sıkıntımız var. İsmimiz Çankaya FK, ama Gölbaşında idmanları, Ostim'de maçları oynuyoruz. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Hedefimiz başarılı ve düzgün bir Çankaya FK oluşturmak" dedi.