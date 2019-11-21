Güçlü Yorum'dan ilginç tespit

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Güçlü Yorum'da Mustafa Kaplan'la ilgili ilginç bir tespitte bulundu. Atlas'ın tespitine göre Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde teknik direktörken karşı karşıya geldiği rakip takımlarla önümüzdeki günlerde de Ankaragücü'ndeki görevi nedeniyle tekrar karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan teknik direktörlüğünde Yukatel Denizlispor, Antalyaspor A.Ş., Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelmiş ve takım bu maçlardan toplam 6 puan kazanmıştı. Atlas, bu ilginç tespite dikkat çekerek bu maçların arasında tek mağlubiyetin de Denizlispor maçı olduğunu vurguladı.