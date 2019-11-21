Güçlü Yorum'dan ilginç tespit

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Güçlü Yorum'da Mustafa Kaplan'la ilgili ilginç bir tespitte bulundu. Atlas'ın tespitine göre Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde teknik direktörken karşı karşıya geldiği rakip takımlarla önümüzdeki günlerde de Ankaragücü'ndeki görevi nedeniyle tekrar karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan teknik direktörlüğünde Yukatel Denizlispor, Antalyaspor A.Ş., Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelmiş ve takım bu maçlardan toplam 6 puan kazanmıştı. Atlas, bu ilginç tespite dikkat çekerek bu maçların arasında tek mağlubiyetin de Denizlispor maçı olduğunu vurguladı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.