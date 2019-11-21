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Osmanlıspor vites yükseltti
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OSMANLISPOR VİTES YÜKSELTTİ

Osmanlıspor vites yükseltti

Başkent ekibi bu hafta oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettirdi.

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TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Tugay Kacar katılmadı. Diğer yandan U19 milli takımından dönen Erdem Çetinkaya takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde başkent ekibi günün ilk çalışmasına antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra fitness salonunda gruplar halinde kuvvet ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılı ekip, antrenman sahasında çabukluğa dayalı çalıştı. Günün ilk antrenmanı lastiklerle yapılan egzersizle son buldu.

Başkent ekibi akşam antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak dar alanda oyun oynayan ve dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Oldukça iddialı geçen maçta galip gelen takım büyük sevinç yaşadı.

 
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