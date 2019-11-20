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Mansur Yavaş, suskunluğunu bozdu
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MANSUR YAVAŞ, SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Mansur Yavaş, suskunluğunu bozdu

Mansur Yavaş'tan Ankaragücü'nün yeni yönetiminin göreve gelişinden 20 gün sonra takımla ilgili açıklama geldi.

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 MKE Ankaragücü'nün yeni yönetimi göreve gelmeden önce Ankaragücü'ne destek veren açıklamalar yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yönetimin göreve gelmesiyle enteresan bir sessizliğe bürünmüştü. Yavaş, yeni yönetimi tebrik etmemiş ve takımla ilgili tek kelime açıklama yapmamıştı. Bugün ise Ankaragücü'nün sosyal medya hesaplarından paylaştığı ziyaret açıklamasının ardından Yavaş'da sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

İşte o paylaşım..

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