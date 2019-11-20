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Ankaragücü, Anıtkabir'i ziyaret edecek
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ANKARAGÜCÜ, ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Ankaragücü, Anıtkabir'i ziyaret edecek

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, salı günü önemli ziyaretler gerçekleştirecek.

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 MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, 26.11.2019 Salı günü Anıtkabir, Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Servet Yılmaz’ı ziyaret edecek. 
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