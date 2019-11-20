Mustafa Kaplan'dan maç öncesi açıklamalar

Ankaragücü'nün Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın öncesinde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yaptıkları bütün planın galibiyet üzerine kurulu olduğunu söyleyen Kaplan, sakatlıklardan da bahsederek onların yerine geçecek oyuncuların da mevcut olduğunu ifade etti. Kaplan, "Geçen seneki birlikteliğimizi yakaladık gibi. Burada geldiğimiz günden beri Trabzonspor'la ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bunları sahaya yansıtacağız. Bildiğim bir ortam, bildiğim vbir kadro. Biz bu kadroyla daha önce destan yazdık, devrim yaptık. Oyuncuların ruh hali çok önemli. Kazanıp camiamızı mutlu etmek istiyoruz." dedi. Kaplan, kadro ile ilgili de bilgiler verdi.
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