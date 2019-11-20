﻿
Ankara Demirspor haftayı lider kapattı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA DEMİRSPOR HAFTAYI LİDER KAPATTI

Alt Ligler'de Ankara Demirspor'un liderliği konuşuldu.

232 Okunma

Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in hazırlayıp sunduğu ve alt liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler programında TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Ankara Demirspor'un haftayı lider kapatması konuşuldu. Sezon başından beri 13 maçta 9 galibiyet alarak zirveye yürüyen Ankara Demisrpor'un performansının değerlendirildiği Alt Ligler'de Tuzlaspor maçının galibiyetle sonuçlanmasının çok önemli olduğu vurgulandı. Son maçın arayı açma maçı olduğunu söyleyen Metin, Ankara Demirspor'un önüneki maçlarda eksiklikleri tamamlayacağını ve güzel maçlar çıkaracağını temenni ettiğini ifade etti. 

ETİKETLER
Mansur Yavaş, suskunluğunu bozdu
Ankaragücü, Anıtkabir'i ziyaret edecek
Mustafa Kaplan'dan maç öncesi açıklamalar
Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da
CBL maçları Klasspor TV'de
CBL karşılaşmaları başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿