Ankara Demirspor haftayı lider kapattı

Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in hazırlayıp sunduğu ve alt liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler programında TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Ankara Demirspor'un haftayı lider kapatması konuşuldu. Sezon başından beri 13 maçta 9 galibiyet alarak zirveye yürüyen Ankara Demisrpor'un performansının değerlendirildiği Alt Ligler'de Tuzlaspor maçının galibiyetle sonuçlanmasının çok önemli olduğu vurgulandı. Son maçın arayı açma maçı olduğunu söyleyen Metin, Ankara Demirspor'un önüneki maçlarda eksiklikleri tamamlayacağını ve güzel maçlar çıkaracağını temenni ettiğini ifade etti.