Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

MKE Ankaragücü, şanssızlığı kırabilecek mi? Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan hocalığında süren çalışmalar nasıl gidiyor? Ankaragücü'nde borç durumun toparlanması, transfer yasağının kalkması ve puan silinmesinin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacağı Süper Lig 12'inci hafta maçında nasıl bir performans gösterecek? Hepsi, Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da...

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