CBL maçları Klasspor TV'de

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi'nin 2019 -2020 sezonunda oynanacak maçların kurasının çekildiği ve ligin açılış partisinin yapıldığı Klasspor TV'den canlı yayınlanan toplantıda CBL Ankara Kurucusu Ersin Eroğlu, CBL İstanbul Kurucusu Emre Atalay, Türk Telekom Takım Kaptanı Mete Sancay, Roketsan'dan Kadriye Ertaç ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nden Sancar Bakırcıoğlu Klasspor TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundular.

CBL Ankara Kurucusu Ersin Eroğlu, Klasspor TV mikrofonlarına " Bu sene hem İstanbul'da hem Ankara'da CBL'ye katılan takım sayısı arttı. İlk çıktığımız sene 7 - 8 takımdık. Bugün 23 -24 takıma ulaştık. Türkiye'nin hem kamu hem de özel kuruluşlarıyla yapıyoruz bu organizasyonu. Kamusal alanda bu organizasyonların olması ve önem verilmesi bizi çok mutlu ediyor. " diye konuştu. Eroğlu, ligin formatı hakkında da bilgiler verdi.

CBL İstanbul Kurucusu Emre Atalay da açıklamalarında "Lige 66 takımla katılıyoruz. Burada firmalar tanışma şansı buluyor. Birbirleri ile çalışma imkanı bulup satışlarını artırıyorlar. Şirketlerinden insanlarla oynayıp birbirleriyle kaynaşması, şirket aideyeti anlamında çok faydalı bir organizasyon. Firmalar bu organizasyon sayesinde adlarını da duyuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl gerçekleşen CBL'nin şampiyonu Türk Telekom'un Takım Kaptanı Mete Sancay, CBL'nin her yıl gelişerek devam ettiğini vurgularken iddialı olduklarını belirtti. Roketsan'dan Kadriye Ertaç da şampiyonluktan ziyade öncelikli hedeflerinin çalışanların sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Lige ilk kez bu sezon katılım gösteren Hacettepe Tıp Fakültesi takımında Sancar Bakırcıoğlu ise takımlarının hekimlerden oluştuğunu bildirerek şampiyonluk hedeflediklerini ve takımdan umutlu olduğunu belirtti.