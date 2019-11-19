CBL karşılaşmaları başlıyor

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CBL KARŞILAŞMALARI BAŞLIYOR

CBL 5'inci sezon 1. etap seviye belirlemesi için mücadele edecek takımların kimlerle mücadele edecekleri belli oldu.

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  CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde 2019 - 2020 sezonu için kura çekimi yapıldı. Yeni sezonda ligde mücadele edecek Ankara takımlarının temsilcileri, CBL Ankara Kurucusu Ersin Eroğlu, CBL İstanbul kurucusu Emre Atalay, CBL Ankara Ligi Disiplin Kurulu Başkanı, Ankara Barosu Spor Hukuku Başkan Yardımcısı Av. Serhan Özdemir ve ligimizde mücadele edecek tüm takımların oyuncu, antrenör, idareci ve yetkilileri ile TBF il yöneticileri'nin katıldığı kura çekimi sonrasında yeni sezonun açılış partisi gerçekleşti. Kavaklıdere Sosyal Kulübü'nde gerçekleşen açılış toplantısı Klasspor TV ekranlarından canlı yayınlandı.

  2019-2020 sezonunda ligde 20 takım mücadele edecek. Kasım ayında başlayacak lig, 2020 Mayıs ayı başında sona erecek. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil edecek.

    İşte 24 Kasım'da startın verildiği ligin ilk hafta karşılaşmaları...

    1.maç    11:00-12:30    TÜRK TELEKOM    DENİZBANK
    2.maç    12.30-14:00    HAVELSAN    MAN
    3.maç    14:00-15:30    ROKETSAN    TCDD
    4.maç    16:00-17:30    EPDK    LİMAK HOLDİNG
    5.maç    17:30-19.00    ADO    STM
    6.maç    19:00-20:30    BİLKENT HOLDİNG    TÜRKİYE PETROLLERİ

   2019 -2020 sezonu boyunca tüm maçlar Klasspor TV'den canlı yayınlanacak.

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