Gençlerbirliği taktik çalıştı

Basına açık olarak gerçekleştiren antrenman ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile çalışmayı sürdüren futbolcular günü dar alanda taktik çift kale maç ile geçirdi. Antrenmana milli takımlarda yer alan Berat, Rahmetullah, Abdullah, Sessegnon, Sadio Diallo ve Abdoulaye Diallo katılmadı. Ahmet Oğuz’un tedavilerine ise devam edildi.
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