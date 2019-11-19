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Gençlerbirliği taktik çalıştı
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GENÇLERBİRLİĞİ TAKTİK ÇALIŞTI

Gençlerbirliği taktik çalıştı

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

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Basına açık olarak gerçekleştiren antrenman ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile çalışmayı sürdüren futbolcular günü dar alanda taktik çift kale maç ile geçirdi. Antrenmana milli takımlarda yer alan Berat, Rahmetullah, Abdullah, Sessegnon, Sadio Diallo ve Abdoulaye Diallo katılmadı. Ahmet Oğuz’un tedavilerine ise devam edildi.

 
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