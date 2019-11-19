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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği, Milli arayı nasıl değerlendirdi? Kırmızı kara mağaza büyük coşkuyla açıldı Kasımpaşa deplasmanında Gençlerbirliği nasıl bir oyun ortaya koyacak?

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Gençlerbirliği, Milli arayı nasıl değerlendirdi? Kırmızı kara mağaza büyük coşkuyla açıldı Kasımpaşa deplasmanında Gençlerbirliği nasıl bir oyun ortaya koyacak? Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de... Kaçırmayın...

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