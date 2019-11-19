Alt Ligler bugün 15:00'da

2. Lig Kırmızı Grup, 2. Lig Beyaz Grup ve 3. Lig'de yer alan Başkent takımlarının maçları, son durumları ve istatistiklerinin konuşulduğu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla güçlendirdiği Alt Ligler programının 8'inci bölümü Mert Dokuzoğlu'nun sunumuyla Klasspor TV'de

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